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Депутат Госдумы хочет выкупить памятник Суворову, демонтированный в Киеве

Политика

Памятник русскому полководцу заменили мемориальной доской идеологу украинского национализма Донцову

Симферополь, 25 января 2019, 16:50 — REGNUM  Депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко («Единая Россия») обратился с повторным предложением к киевским властям выкупить за личные средства снесённый ими ранее памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Монумент находился перед входом в военный лицей в столице Украины и был демонтирован 24 января. Об этом он сообщил ИА REGNUM 25 января.

«Я обращался год назад с подобным предложением. К сожалению, ответа до сих пор не получил и поэтому обратился снова. То, что Киев избавляется от памятника Суворову, для них вполне логично. Наверное, понимают, что не заслуживают нынешние преступники у власти, чтобы рядом с ними находились такие великие полководцы. Очень надеюсь, что нищенское экономическое положение заставит их согласиться на моё предложение. Искренне хотелось бы верить, что памятник окажется в том месте, где заслуги Суворова чтут и на него равняются», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению администрации киевского военного лицея, памятник полководцу не соответствует «военным традициям украинского народа». Местные власти собираются передать его в один из музеев Швейцарии. Также отметим, что после событий в украинской столице, майданные активисты заявили о своём желании сделать то же самое в Одессе.

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Война памятников на Украине
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