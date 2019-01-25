Американский сенатор Дурбин обратился к Гуайдо как к президенту Венесуэлы

Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Свою горячую поддержку Хуану Гуайдо, накануне провозгласившему себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, выразил сенатор Дик Дурбин, один из лидеров демократической партии в Сенате. На своей странице в твиттере 25 января сенатор пишет:

«Сегодня я подробно говорил с новым президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Я заверил его в решительной поддержке более мирного и демократического будущего Венесуэлы под его переходным руководством. Народ Венесуэлы заслуживает этого».

Днем ранее Дурбин выступил с заявлением, в котором описывает свой прошлогодний визит в Венесуэлу — по его словам, находившуюся в глубоком политическом, экономическом и гуманитарном коллапсе.

«Я говорил тогдашнему президенту Мадуро, что, если он продолжит идти вперед с притворными выборами, в абсурдно сфальсифицированных условиях, то обнаружит свой режим в еще большей изоляции и под вопросом. К сожалению, именно так и случилось», — говорит Дурбин, указывая, что именно по этой причине Дональд Трамп признал Хуана Гуайдо «конституционно соответствующим лидером Венесуэлы».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат от Единой социалистической партии Венесуэлы Николас Мадуро на состоявшихся в мае 2018 года выборах одержал победу, набрав свыше 67% голосов, его ближайший соперник, лидер оппозиции Анри Фалькон — около 21%. 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США и страны «группы Лимы» признали его новым главой государства. Президент Николас Мадуро выразил готовность к переговорам с оппонентами. На улицах Венесуэлы начались беспорядки.