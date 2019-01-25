Си Цзиньпин «контролирует» Китай, но Сорос хочет, чтобы это делал Запад

Пекин, , 16:41 — REGNUM Джордж Сорос и его единомышленники любят рассуждать об открытом обществе и правах человека, но видят в этом лишь набор инструментов для распространения власти мирового олигархата, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 января, комментируя критические заявления американского миллиардера в адрес руководства Китая.

Ранее Bloomberg сообщил, что Джордж Сорос на полях Давосского форума назвал председателя КНР Си Цзиньпина «самым опасным противником демократии», а также заявил об опасности использования искусственного интеллекта «руководителями авторитарных режимов».

«Джордж Сорос — это квинтэссенция западного зла. Он один из лучших распространителей спор этой гнили по территории бывшего СССР. Сорос и ему подобные много говорят об «открытом обществе», «демократии», «свободе», «правах человека», но никогда не скажут главного: речь идёт о наборе наиболее удобных инструментов, используемых ими для распространения власти мирового олигархата.

Мы от этой власти стараемся избавиться; Китай противодействует её распространению и вторжению непосредственно на его территорию. Вот Сорос и злится.

Си Цзиньпин «контролирует китайский народ»? А что ещё должен делать настоящий государственный руководитель — не западный менеджер, нанятый мировыми структурами управления, а народный лидер, как не контролировать свой народ? Главное, чтобы сам лидер был достоин это делать. Чтобы его «контроль» означал понимание, заботу, воспитание, ограничение в худших проявлениях.

Китайский лидер, насколько я могу судить, делать это достоин. Допустить «открытое общество» в Китае — значит взорвать Китай, а вместе с ним и весь мир.

Джордж Сорос — провокатор и преступник, и только так следует к нему относиться», — отметил Михаил Демурин.