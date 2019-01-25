Министр торговли США недоумевает, зачем нуждающимся — благотворительность

Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Министр торговли США Уилбур Росс не понимает, зачем оставшиеся без зарплаты американским госслужащим нужно получать продукты из благотворительных источников, заявил он в интервью телеканалу CNBC.

На вопрос о том, знает ли он, что госслужащие, из-за шатдауна отправленные в неоплачиваемый отпуск или работающие без зарплаты, берут продукты из приютов и прочих благотворительных источников, Росс ответил:

«Да, я знаю, и не совсем понимаю, зачем. Поскольку обязательства, которые они будут брать на себя, скажем, займы в банке или кредитном союзе, фактически гарантированы федеральным правительством».

Издание The Washington Examiner отмечает, что ряд кредитных союзов и банков предлагают низкопроцентные или беспроцентные кредиты федеральным работникам, которым гарантируется выплата заработной платы, но поскольку шатдаун затягивается, неясно, насколько полезна эта финансовая помощь для повседневных расходов на жизнь в долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года Уилбур Росс вошел в тройку самых богатых министров США с годовым доходом $47 млн. Напомним также, правительственный кризис в США привел к тому, что не получающие зарплату с конца декабря 2018 года госслужащие начали выстраиваться в очереди за бесплатными продуктами.