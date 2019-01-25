Свердловские единороссы переизбрали секретаря парторганизации

Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM В Екатеринбурге делегаты свердловской региональной партийной конференции партии «Единая Россия» выбрали нового секретаря парторганизации. Подавляющим большинством голосов им был вновь избран Виктор Шептий.

За кандидатуру Виктора Шептия отдали свои голоса более 200 делегатов, а за его соперника Андрея Мокрецова чуть более 30 партийцев. Также единороссы провели процедуру избрания членов политсовета свердловского отделения партии.

Отметим, что перед голосованием Виктор Шептий сложил с себя полномочия. Досрочная отставка была принята членами свердловской конференции «Единой России» в связи с изменениями в Уставе партии, которые предполагают внеплановое переизбрание главы региональной парторганизации.

Напомним, что впервые свердловское отделение партии «Единая Россия» Виктор Шептий возглавил с 2009 по 2010 годы. В 2012 году он вновь был избран первым секретарём регионального отделения партии.