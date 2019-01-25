Буферная зона безопасности в Сирии появится в ближайшее время – Эрдоган

Анкара, , 15:56 — REGNUM Буферная зона на границе Сирии и Турции будет создана в ближайшие месяцы. Такое заявление президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал во время выступления в Эрзуруме.

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«Мы ожидаем, что зона безопасности будет образована в течение нескольких месяцев», — приводит Yeni Safak слова турецкого лидера.

Планируется, что буферная зона охватит подконтрольные курдам крупные города Кобани, Таль Абъяд, Камышлы и большую часть автомагистрали М4, которая соединяет Латакию и Серакаб. Общая протяженность составит около 120 километров.

В реализации этого проекта Турция ожидает логистической поддержки союзников, в том числе и России.

Президент Турции также добавил, что Анкара не нуждается в чьём-либо разрешении на проведение операций в Сирии. По его словам, Турция имеет право предпринимать данные действия в соответствии с соглашением между Дамаском и Анкарой от 1998 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, идея создания буферной зоны на севере Сирии была озвучена в январе 2019 года президентом Турции Реджепом Эрдоганом после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Ключевым моментом данной идеи является создание этой зоны шириной 32 километра за счет сирийской территории, прилегающей к турецкой границе. Предлагается и разделение функций по этой буферной зоне: Турция задействует для обеспечения безопасности свои наземные силы, а США будут отвечать за воздушное пространство.

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