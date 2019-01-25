Генсек НАТО: альянс не хотел бы втягиваться в новую гонку вооружений

Брюссель, , 15:53 — REGNUM Военным структурам Североатлантического альянса поручено выяснить, чем чревата ситуация возможного прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

По словам главы военной организации, альянс не хотел бы втягиваться в новую гонку вооружений, поэтому на сегодняшний день основной целью НАТО является «возвращение России» к исполнению якобы нарушаемого ею ДРСМД.

Также Столтенберг подчеркнул, что альянс не намерен отвечать «зеркально» на действия России, а собирается выстраивать стратегию «от обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что прошедшее в Брюсселе заседание Совета Россия — НАТО было полезным, однако договориться по ключевым вопросам сторонам так и не удалось.

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