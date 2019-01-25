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Снесённый в Киеве памятник Суворову передадут в музей Швейцарии

Политика

Ранее во дворе бывшего Суворовского училища Киева, ныне военного лицея имени Ивана Богуна, был демонтирован памятник русскому полководцу

Киев, 25 января 2019, 16:00 — REGNUM  Памятник Александру Суворову, демонтированный в Киеве, будет передан в один из музеев Швейцарии, сообщил 24 января официальный сайт института национальной памяти Украины (УИНП).

29 января состоится встреча представителей министерства обороны Украины и военного атташе посольства Швейцарии на Украине.

«Согласно предварительным договорённостям, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — заявил сотрудник УИНП Богдан Короленко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во дворе бывшего Суворовского училища Киева, ныне военного лицея имени Ивана Богуна, был демонтирован памятник русскому полководцу. По мнению администрации заведения, он не соответствует «военным традициям украинского народа».

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