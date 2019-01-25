Назначен атташе по военно-морским делам при посольстве Индонезии в КНР

Пекин, , 15:56 — REGNUM Должность атташе по военно-морским делам при посольстве Индонезии в КНР занял полковник Сисво Харсоно. Об этом, как передает Antaranews, сообщил посол Индонезии в КНР Джаухари Оратмангун.

«Это назначение стало частью реализации стратегического всестороннего сотрудничества между Индонезией и Китаем», — отметил он.

Отмечается, это назначение стало первым после нормализации дипломатических отношений между Индонезией и Китаем в 1990 году.

Напомним, с 1965 по 1990 год отношения между Индонезией и Китаем были заморожены. Стратегическое всеобъемлющее сотрудничество удалось заключить только в 2013 году. Оно подразумевает укрепление двусторонних отношений в области политики, безопасности, экономики, а также в социальной и культурной сферах.