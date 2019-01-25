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Назначен атташе по военно-морским делам при посольстве Индонезии в КНР

Политика

Назначение стало первым после нормализации дипотношений между Индонезией и Китаем в 1990 году

Пекин, 25 января 2019, 15:56 — REGNUM  Должность атташе по военно-морским делам при посольстве Индонезии в КНР занял полковник Сисво Харсоно. Об этом, как передает Antaranews, сообщил посол Индонезии в КНР Джаухари Оратмангун.

«Это назначение стало частью реализации стратегического всестороннего сотрудничества между Индонезией и Китаем», — отметил он.

Отмечается, это назначение стало первым после нормализации дипломатических отношений между Индонезией и Китаем в 1990 году.

Напомним, с 1965 по 1990 год отношения между Индонезией и Китаем были заморожены. Стратегическое всеобъемлющее сотрудничество удалось заключить только в 2013 году. Оно подразумевает укрепление двусторонних отношений в области политики, безопасности, экономики, а также в социальной и культурной сферах.

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