Кандидат биологических наук избран главой района в Дагестане

с. Хучни, Дагестан, , 16:27 — REGNUM Старший преподаватель биологического факультета Дагестанского государственного университета 35-летний Магомед Курбанов избран главой Табасаранского района республики. Он сменил на посту возглавившего муниципалитет более пяти лет назад Алавудина Мирзабалаева, сообщил 25 января корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к Курбанову.

Новый глава Табасаранского района имеет три высших образования и звание кандидата биологических наук. Магомед Курбанов известен своей общественной деятельностью. Он является учредителем благотворительного фонда «Табаристан», председателем региональной организации «Всероссийский студенческий союз», был депутатом молодёжного парламента при Народном собрании Дагестана и членом Общественной палаты республики.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце декабря был избран новый мэр дагестанского города Кизилюрта. Им единогласным решением депутатов городского собрания стал начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации города Малик Патахов.

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