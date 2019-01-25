Депутатов АдГ не допустили до возложения венков в Бухенвальде

Эрфурт, Германия, , 15:38 — REGNUM Дирекция мемориального комплекса Бухенвальд не допускает членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) до участия в мероприятиях в память о жертвах концентрационных лагерей, пишет газета Die Welt.

Директор мемориального комплекса Бухенвальд Фолькхард Книгге направил письмо фракции АдГ в ландтаге Тюрингии.

В тексте говорится, что участие депутатов АдГ в памятных мероприятиях и возложении венков 25 января не допускается. Книгге ссылается на речь лидера отделения АдГ в Тюрингии Бьорна Хёке 2017 года, в которой он критикует «разворот политики памяти на 180 градусов».

Расположенный в Тюрингии фашистский концентрационный лагерь функционировал с июля 1937 по апрель 1945 года. За это время в его стенах погибли более 56 тыс. человек. После окончания войны он служил лагерем для нацистских преступников. В 1958 году здесь был создан мемориальный комплекс.

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