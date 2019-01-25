Во Флориде задержали экс-советника Трампа

Вашингтон, , 15:19 — REGNUM В городе Форт-Лодердейле (штат Флорида, США) задержан бывший советник предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа Роджер Стоун. Об этом со ссылкой на данные американского минюста сообщает 25 января RT.

Отмечается, что Стоуну были предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе это дача ложных показаний, подкуп свидетелей, а также создание помех правосудию. По данным минюста США, экс-советник предвыборного штаба Трампа лжесвидетельствовал в комитете Палаты представителей США по разведке.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года стало известно, что экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн признал свою вину в даче ложных показаний сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР), полностью раскаялся и дал согласие всемерно сотрудничать со следствием.

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