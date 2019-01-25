Правительство ДНР приняло бюджет на 2019 год

Донецк, , 15:07 — REGNUM В ДНР впервые утверждён годовой бюджет, заявили в пресс-службе министерства финансов, сообщил 25 января официальный сайт Донецкой народной Республики.

«Благодаря совместной и эффективной работе профильных министерств и ведомств стало возможным в 2019 году впервые утвердить годовой бюджет, что позволит усовершенствовать и упростить действующие механизмы в сфере бюджетирования», — рассказала министр финансов Яна Чаусова.

В пресс-службе отметили, что ранее бюджет ДНР утверждался ежеквартально. В 2018 году его доходная часть была перевыполнена на 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР ведётся подготовка к судебному процессу над украинскими властями, которые развязали войну в 2014 году. Уполномоченная по правам человека Дарья Морозова рассказала, что её ведомство собирает неоспоримые доказательства преступной деятельности украинских властей в Донбассе.

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