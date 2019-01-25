Китай поставил под сомнение концепцию Индо-Тихоокеанского региона — эксперт

Джакарта, , 15:14 — REGNUM Специалист по внешней политике Индонезии Дино Патти Джалал заявил, что Китай поставил под сомнение концепцию Индо-Тихоокеанского региона, предложенную Индонезией в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

«Ответ Китая не был однозначным», — отметил Дино Патти Джалал.

Китай, по его словам, не отклонил концепцию Индо-Тихоокеанского региона, которая выступает за открытость, прозрачность, уважение международного права и центральную роль АСЕАН, но также и не поддержал её.

Напомним, концепция Индо-Тихоокеанского региона была впервые сформулирована Соединенными Штатами в качестве противовеса инициативе Китая «Один пояс, один путь». После США несколько стран, включая Индонезию, попытались разработать свои идеи в рамках концепции Индо-Тихоокеанского региона.