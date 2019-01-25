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Китай поставил под сомнение концепцию Индо-Тихоокеанского региона — эксперт

Политика

Китай не отклонил и не поддержал концепцию Индо-Тихоокеанского региона, предложенную Индонезией в АСЕАН

Китай поставил под сомнение концепцию Индо-Тихоокеанского региона — эксперт
Иллюстрация: Cn.nhandan.org.vn
АСЕАН

Джакарта, 25 января 2019, 15:14 — REGNUM  Специалист по внешней политике Индонезии Дино Патти Джалал заявил, что Китай поставил под сомнение концепцию Индо-Тихоокеанского региона, предложенную Индонезией в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

«Ответ Китая не был однозначным», — отметил Дино Патти Джалал.

Китай, по его словам, не отклонил концепцию Индо-Тихоокеанского региона, которая выступает за открытость, прозрачность, уважение международного права и центральную роль АСЕАН, но также и не поддержал её.

Напомним, концепция Индо-Тихоокеанского региона была впервые сформулирована Соединенными Штатами в качестве противовеса инициативе Китая «Один пояс, один путь». После США несколько стран, включая Индонезию, попытались разработать свои идеи в рамках концепции Индо-Тихоокеанского региона.

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АСЕАН
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