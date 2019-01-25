Неформальная встреча Сороса с немецким министром вызвала вопросы у АдГ

Берн, , 15:13 — REGNUM 24 января министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер встретился в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе с американским инвестором Джорджем Соросом. Эта встреча вызвала вопросы у оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Хорошая встреча за завтраком с Джорджем Соросом: большое спасибо за поддержку Европы и наших глобальных ценностей. Мы никогда не примем антисемитизм, нетолерантность, популизм!», — написал Альтмайер на своей странице в Twitter по-английски.

Эта встреча вызвала недовольство партии АдГ. Депутат бундестага Петр Бистрон задал несколько вопросов доверенному лицу канцлера Германии через Twitter.

«Господин Альтмайер! Три вопроса, если позволите?

1. Каково было содержание Вашего рабочего завтрака?

2. Каковы Ваши совместные «глобальные ценности?»

3. Почему Вы перечисляете популизм в одном ряду с антисемитизмом?» — написал депутат от имени партии в Twitter.

Напомним, американский инвестор венгерского происхождения Джордж Сорос финансирует образовательные, культурные и политические проекты, продвигающие идеалы «открытого общества». Его международный «Фонд Сороса» поддерживает неправительственные организации по всему миру.