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Бречалов уволил министра строительства Удмуртии

Политика

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Ижевск, 25 января 2019, 14:58 — REGNUM  Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Ивана Ястреба. Соответствующий документ опубликован на портале главы и правительства региона.

Ястреб уволен в связи с прекращением трудового договора по соглашению сторон.

Обязанности главы министерства временно возложены на его заместителя Дмитрия Сурнина. Он приступит к работе с 26 января.

Иван Ястреб родился в 1988 году. Окончил Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова по специальности «промышленное и гражданское строительство» в 2011 году.

В разное время работал заместителем руководителя проектного отдела ООО «Инжстрой» (Московская область), ведущим специалистом отдела регионального развития, экспертно-аналитического отдела Фонда мониторинга государственных закупок и торгов «За честные закупки».

В 2017 году возглавил «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики». В 2017 году начал работать на посту главы минстроя региона в статусе и.о., в 2018 году был назначен министром строительства.

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