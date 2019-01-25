В Липецке перед выборами 2016 года испортили агитки на миллион рублей

Липецк, , 14:53 — REGNUM В Липецкой области после жалобы депутата Госдумы возбуждено уголовное дело о порче предвыборной агитации стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в сентябре 2016 года в адрес регионального отделения одной из партий поступили агитационные материалы, оплаченные из средств избирательного фонда партии — около 250 тысяч экземпляров печатной продукции, стоимость которых составила более миллиона рублей. Агитки оставили под открытым небом на территории частной фирмы, из-за чего они были испорчены.

К председателю СКР Александру Бастрыкину с жалобой на намеренное уничтожение агитационных материалов обратился депутат Госдумы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 18 сентября 2016 года липчане выбирали депутатов Государственной думы седьмого созыва, а также депутатов Липецкого областного совета шестого созыва и депутатов трех сельских поселений. Явка в день выборов по области составила 52,18%, правом голоса воспользовались более 470 тысяч человек.

В Госдуме Липецкую область представляют четыре депутата от «Единой России» — Владимир Богодухов, Николай Борцов, Михаил Гулевский и Михаил Тарасенко.

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