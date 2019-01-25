Вполне обоснованно: почему Россия не платит взносы ПАСЕ

Москва, , 14:51 — REGNUM Россия действительно перестала платить взносы в Совет Европы после того, как в 2014-м году наша делегация была лишена права голоса и еще целого ряда полномочий, которыми обладают другие члены ПАСЕ. Неоднократные попытки урегулировать ситуацию успехом не увенчались, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«России не вернули и пока не собираются возвращать право голоса и восстанавливать её в правах. Фактически наша страна уже четыре года не участвует в деятельности этой организации и вполне обоснованно не считает себя обязанной платить туда взносы», — пояснил эксперт.

При этом следует учитывать, что именно российские взносы составляли значительную часть бюджета ПАСЕ, так что обеспокоенность со стороны руководства Совета Европы вполне понятна. Так, еще 23 января генеральный секретарь ПАСЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что организация испытывает некоторые «ограничения» из-за того, что Россия не платит взносы.

«Однако вряд ли стоит рассчитывать, что уплата взносов со стороны России возобновится раньше, чем наша делегация будет полностью восстановлена в правах», — высказал свое мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниель Хольтген заявил, что задолженность России перед Советом Европы составляет порядка €60 млн.

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