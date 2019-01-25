В парламенте Хакасии сменился глава фракции «Единой России»

Абакан, , 21:12 — REGNUM В Хакасии 24 января состоялось заседание регионального политсовета и фракции «Единой России» в Верховном совете (парламенте) республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России», на заседании был принят ряд кадровых решений.

В частности, политсовет рекомендовал выдвинуть на должность сенатора от законодательной власти Хакасии кандидатуру директора «Абазинского рудника» Александра Жукова. Ранее принятое решение, согласно которому в сенаторы выдвигался Евгений Серебренников, было отменено.

«Это решение было принято в связи нарушением ряда партийных норм и требований», — уточнили в партии.

Члены фракции приняли решение, что будут консолидировано голосовать за кандидатуру Жукова и не поддержат любого другого кандидата.

Также в ходе заседания спикер Верховного совета Хакасии 79-летний Владимир Штыгашев попросил освободить его от обязанностей руководителя фракции ЕР в региональном парламенте. Свою просьбу он объяснил тем, что ему необходимо «сосредоточиться на работе Верховного совета и консолидировать другие фракции для более эффективного функционирования законодательного органа, а также решения важных социально-экономических вопросов региона». Новым руководителем фракции была избрана председатель комитета по конституционному законодательству и правопорядку Светлана Могилина.

Уточняется, что в заседании принял участие секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, в ближайшее время будет разработана стратегия обновления и развития партийной организации в Хакасии.

Добавим, 26 февраля в Хакасии состоится конференция, на которой будет избран секретарь регионального отделения и обновлён состав регполитсовета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по мнению хакасского политолога Дмитрия Буреева, отделение партии власти в Хакасии находится в серьёзном кризисе — «кадровом, идеологическом, организационном». В связи с этим визит Турчака в Хакасию политолог назвал инспекционным.

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Напомним также, представителем исполнительной власти Хакасии в Совфеде является коммунист Валерий Усатюк. А с сенатором от законодательной власти хакасские парламентарии долгое время определиться не смогли. В октябре 2018 года кандидатура единоросса Евгения Серебренникова, представлявшего в Совфеде законодательную власть Хакасии с 2006 года, была отклонена.

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