Последний бастион: почему РФ невыгодно падение режима Николаса Мадуро?

Москва, , 15:46 — REGNUM Венесуэла является одним из немногих стратегических партнёров России в Южной Америке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января рассказал профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк, комментируя политический кризис в Венесуэле.

«Между двумя странами налажено сотрудничество в топливно-энергетическом секторе. Российские компании активно работают в Венесуэле, — рассказал он. — Кроме того, есть военно-техническое сотрудничество. Венесуэла закупает российское оружие. В период российско-грузинского конфликта 2008 года Венесуэла довольно чётко поддержала позиции РФ. В общем можно говорить, что Венесуэла является сегодня главным бастионом антиамериканского направления в Латинской Америке».

По словам профессора, велика вероятность, что всё это может прекратиться, если режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро падёт.

«Его политические противники ориентированы на разрыв как с нынешней схемой социально-экономического развития Венесуэлы, так и с внешнеполитической, — объяснил Костюк. — В частности, человек, который провозгласил себя временным президентом, представляет партию «Народная воля», и считается, что у этой партии достаточно тесные связи с американским посольством».

Таким образом, по мнению Костюка, приход к власти сил, противостоящих Мадуро на сегодняшний момент, вполне может означать реальный разрыв с той внешнеполитической конструкцией, которая выстраивалась ещё при прежнем президенте Венесуэлы Уго Чавесе.

«У Мадуро есть шансы удержаться, — уточнил Костюк. — Силовые структуры пока что довольно активно его поддерживают, и у него все ещё большое число сторонников. Но если мы посмотрим результаты последних выборов, то увидим, что голосовало менее половины избирателей. Это означает, что той поддержки, которая была у этого революционного движения при Уго Чавесе, всё-таки уже нет. Очень много людей уехало. Социально-экономическая ситуация очень сложная и за последнее время ещё более деградировала. Поэтому говорить о том, какой процент населения реально поддерживает нынешнюю власть, я бы не стал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность к диалогу и переговорам с политическими лагерями страны при помощи зарубежных посредников.

«Я видел, что два латиноамериканских правительства предприняли инициативу, которая, как мне кажется, должна стать решением. (…) Правительства Мексики и Уругвая предложили создать международную инициативу для продвижения диалога между сторонами в Венесуэле в поисках переговоров, национального мирного соглашения», — сказал президент 24 января из штаб-квартиры Верховного суда в Каракасе.

«Я готов к диалогу, к переговорам, к соглашению», — подчеркнул Мадуро.

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