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Назарбаев ратифицировал соглашение с Таджикистаном о пребывании граждан

Политика

Граждане двух стран могут пребывать на территории другой страны без регистрации до 30 дней

Назарбаев ратифицировал соглашение с Таджикистаном о пребывании граждан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Астана, 25 января 2019, 14:43 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном о порядке пребывания граждан двух стран на территории другой страны, сообщили 25 января в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, жители Таджикистана получают права пребывания до 30 дней на территории Казахстана без обязательной регистрации. Аналогичное право распространяется на граждан Казахстана на территории соседней республики. При регистрации срок пребывания увеличивается до 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Мажилиса парламента Казахстана ратифицировали вышеуказанное соглашение 17 января. В этот же день документ ратифицировали в Сенате.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан одобрил соглашение с Таджикистаном о пребывании граждан

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