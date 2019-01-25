В ООН сформировали следственную группу по делу Хашогги

Женева, Швейцария, , 14:13 — REGNUM Группа международных экспертов проведет расследование дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявил 25 января в ООН, сообщает британское агентство Reuters.

В Управлении ООН по правам человека подчеркнули, что специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных, суммарных или произвольных казнях Агнес Калламард посетит Турцию 28 января по 3 февраля вместе с Хеленой Кенеди и Дуарте Нуно Вьеира.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара планирует передать Калламард соответствующие документы.

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