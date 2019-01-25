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Новые митинги «жёлтых жилетов» пройдут в Париже

Политика

На странице в социальной сети Facebook появился призыв провести мероприятие под названием «желтая ночь»

Париж, 25 января 2019, 14:32 — REGNUM  Готовится одиннадцатый день мобилизации «желтых жилетов» во Франции, запланированный на эту субботу, 26 января, передает BFM TV.

По предварительным данным, в Париже пройдет две демонстрации активистов движения «желтые жилеты», в том числе, одна из них ночью.

На странице в социальной сети Facebook появился призыв провести мероприятие под названием «желтая ночь».

Лидер движения «желтые жилеты» Эрик Друэ призвал всех заинтересованных жителей Франции начать собираться на площади Республики 26 января в 17:00 по местному времени.

Другой митинг, организованный представителем движения «желтые жилеты» Присциллией Лудоски, состоится в 13:00 по местному времени перед зданием министерства заморских территорий Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МВД Франции, в акции протестов движения «желтые жилеты» 19 января 2019 года приняли участие 84 тыс. активистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «желтых жилетов»: «Мы ничего не боимся»

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Протесты во Франции
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