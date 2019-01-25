Генсек ООН назначил нового спецпосланника районе Великих африканских озер

Киншаса, , 16:13 — REGNUM Генеральный секретарь ООН (Организация Объединенных Наций) Антониу Гутерреш назначил китайского дипломата Ся Хуана своим новым спецпосланником в районе Великих африканских озер. Ся Хуан сменит на этой должности Саида Джиннита.

Дипломат Ся Хуан, успевший поработать в таких странах, как Нигер, Сенегал, Республика Конго, Габон и Франция, стал первым спецпосланником из Китая.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, акт избрания спецпосланником представителя от КНР (Китайская Народная Республика) Антониу Гутеррешем доказывает значительную роль данного государства в ООН.

Сегодня Китай продолжает укреплять позиции на африканском континенте. Об этом говорят значительные финансовые инвестиции, которые Китай осуществляет в Африке. КНР в настоящее время является крупнейшим инвестором африканских стран, за ним следуют США и Япония.

Также более чем 2500 китайских граждан являются миротворцами в Мали, Демократической Республике Конго, Южном Судане, Ливане.