В ДР Конго впервые за 60 лет произведена мирная передача власти

Киншаса, , 14:30 — REGNUM 24 января в Демократической Республике Конго прошла церемония инаугурации нового президента Феликса Чисекеди, который до этого возглавлял оппозицию. Его избрание на президентский пост стало беспрецедентным событием в истории центральноафриканской страны: впервые за 60 лет после обретения независимости в ДРК прошла мирная передача власти.

По информации новостного агентства VOA Swahili, 55-летний Чисекеди, сын покойного политического активиста, оппозиционера Икона Этьена, был приведен к присяге в здании Национального дворца ДРК (Демократическая Республика Конго), которое также является местом заседания конголезского парламента.

Сторонники Чисекеди, поддерживавшие его в борьбе за власть в течение нескольких десятилетий, вышли на улицы с флагами, закрепленными в их волосах, и в леопардовых шапках.

Многие конголезцы надеются, что Чисекеди произведет в стране изменения после 18 лет правления бывшего президента Джозефа Кабилы, который в своей недавней речи призвал население поддержать новоизбранного главу государства. Как утверждает экс-президент ДРК, он передал свои властные полномочия без каких-либо сожалений.

Тем не менее, Чисекеди предстоит работать с парламентариями, которые в большинстве своем являются членами партии Кабилы.