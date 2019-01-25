Новочеркасскому сити-менеджеру предложили уйти в отставку

Новочеркасск, Ростовская область, , 14:00 — REGNUM Новочеркасский депутат Владислав Журавлев предложил главе Новочеркасска (Ростовская область) добровольно покинуть пост. Видеоподтверждение этому опубликовано в ряде местных интернет-изданий.

«Об этом заявлении меня попросили местные жители. Они устали от коррупции наших чиновников. Теперь оформлять документы о доверии главы администрации буду официально. Останавливаться я не собираюсь», — цитирует народного избранника портал 161.ru.

Депутат обратил внимание на то, что ровно год назад бывший заместитель сити-менеджера Альбина Порошина была арестована за взятку.

Тем временем заместитель главы администрации Новочеркасска заключён под стражу. Сергей Басакевич стал фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере». Чиновника задержали с поличным в его рабочем кабинете.

Размер взятки — 1 млн рублей. В такую сумму Басакевич оценил содействие и покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

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