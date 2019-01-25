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Новочеркасскому сити-менеджеру предложили уйти в отставку

Политика

Об этом местного депутата Владислава Журавлёва попросили местные жители

Новочеркасск, Ростовская область, 25 января 2019, 14:00 — REGNUM  Новочеркасский депутат Владислав Журавлев предложил главе Новочеркасска (Ростовская область) добровольно покинуть пост. Видеоподтверждение этому опубликовано в ряде местных интернет-изданий.

«Об этом заявлении меня попросили местные жители. Они устали от коррупции наших чиновников. Теперь оформлять документы о доверии главы администрации буду официально. Останавливаться я не собираюсь», — цитирует народного избранника портал 161.ru.

Депутат обратил внимание на то, что ровно год назад бывший заместитель сити-менеджера Альбина Порошина была арестована за взятку.

Тем временем заместитель главы администрации Новочеркасска заключён под стражу. Сергей Басакевич стал фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере». Чиновника задержали с поличным в его рабочем кабинете.

Размер взятки — 1 млн рублей. В такую сумму Басакевич оценил содействие и покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Читайте ранее в этом сюжете: Новочеркасский чиновник задержан за взятку в размере 1 млн рублей — СКР

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