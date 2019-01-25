Южная Корея и Китай создадут систему контроля частиц пыли и смога

Сеул, , 16:23 — REGNUM Южная Корея и Китай создадут систему обнаружения и контроля микропылевых и загрязняющих частиц для мониторинга состояния воздуха. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. К соответствующим договоренностям удалось прийти в ходе многочисленных рабочих переговоров, посвящённым экологическим проблемам. Южная Корея часто страдает от смога и пыли, которые на территорию страны заносит ветром со стороны Китая. Поэтому стороны регулярно обсуждают способы решения этой проблемы. В рамках нового проекта Китай и Южная Корея будут обмениваться данными о погоде, состоянии воздуха, концентрации загрязняющих веществ, что позволит им строить прогнозы и реагировать заблаговременно. Также стороны проведут совместное исследование воздуха в промышленных районах Китая, чтобы определить наиболее сильные источники загрязнения. Представители КНР заверили Южную Корею, что вредные выбросы будут снижены в ближайшие годы: работы на этом направлении ведётся уже несколько лет, однако результаты появятся лишь спустя некоторое время.