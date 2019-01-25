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Сирийские курды требуют «особого статуса» — СМИ

Политика

Это их принципиальная позиция

Дамаск, 25 января 2019, 14:13 — REGNUM  Представители «Демократических сил Сирии», состоящие преимущественно из сирийских курдов, заявили о необходимости уважения «особого статуса» борцов с террористами, сообщает 25 января Al Arabia.

«Любые потенциальные соглашения должны включать специальный статус для Демократических сил Сирии, так как мы боролись с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул один из лидеров ополченцев Мазлум Кобани.

«Это наша принципиальная позиция. Во время переговоров с Дамаском мы не согласимся отступить от нее», — добавил Кобани.

Напомним, в настоящее время сирийские курды контролируют около трети территории Сирии. Здесь они при поддержке США вели активную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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