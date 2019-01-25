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Порошенко будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец — СМИ

Политика

Политик заявит об участии в выборах в присутствии правительства и мэра Киева

Киев, 25 января 2019, 14:00 — REGNUM  Выдвижение Петра Порошенко на пост президента Украины состоится 29 января в Международном выставочном центре, сообщило 25 января издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Порошенко решил идти на выборы как самовыдвиженец. На мероприятии будут присутствовать не только представители президентской фракции в парламенте, но и члены правительства, а также мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко намерен пообещать жителям страны крупную прибавку к пенсиям в случае своего избрания.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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