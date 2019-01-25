Посол Казахстана в Бельгии вручила верительные грамоты главе Евросовета

Астана, , 13:57 — REGNUM Посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан вручила верительные грамоты главе Европейского совета Дональду Туску, сообщили 25 января в пресс-службе МИД Казахстана.

После официальной церемонии стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Туск высоко оценил усилия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по урегулированию ситуации в Сирии в рамках Астанинского процесса.

Стороны также обсудили инициативу Назарбаева о встрече глав России, США, Китая и Евросоюза в Астане для обсуждения проблем международной безопасности.

Отметим, что по итогам девяти месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и странами Евросоюза составил $28,56 млрд, что на 49,8% больше, чем годом ранее.