Литва готова к блэкауту, США — к новым санкциям против РФ: Радио REGNUM

Москва, 25 января 2019, 14:00 — REGNUM
- Москва поставит перед НАТО вопрос о нарушениях ДРСМД;
- Совет Европы пытается вернуть задолженность России;
- В Литве симулировали блэкаут;
- В США хотят ускорить введение новых антироссийских санкций;
- Киев уверен, что Москва подпишет договор по транзиту газа.
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