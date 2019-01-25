Южная Корея выделила 25 млн долларов на сотрудничество с КНДР

Сеул, , 13:53 — REGNUM Правительство Республики Корея одобрило выделение 25 миллионов долларов на осуществление шести проектов по сотрудничеству с Северной Кореей. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства объединения.

В частности, восемь миллионов будут переданы Совету по межкорейскому обмену и продвижению сотрудничества, который поддерживает компании, владеющие заводами и фабриками в северокорейском промышленном парке в Кэсоне. Он приостановил свою работу ещё в 2016 году, и средства необходимы для содержания и обслуживания инфраструктуры. Кроме того, пять миллионов будут потрачены на обеспечение работы центра связи на территории КНДР, где регулярно проходят двусторонние рабочие встречи, а ещё 5,8 миллионов понадобятся для финансирования Центра по объединённому будущему Кореи, который занимается просвещением в области потенциального объединения двух стран.

Остальные средства будут израсходованы на проведение исследований дорожного полотна в рамках проекта по объединению дорог и другие совместные мероприятия.