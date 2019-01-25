Южная Корея требует от Канады снижения заградительных пошлин на сталь

Сеул, , 17:59 — REGNUM Республика Корея выразила озабоченность протекционистскими пошлинами на импорт стали в Канаду. В Сеуле убеждены, что такие действия противоречат условиям свободной торговли, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Пошлины были введены Канадой ещё в октябре на фоне аналогичных действий США и Евросоюза; для защиты национальных производителей Оттава установила квоты на импорт. Если ввоз стали превышает установленный показатель, начинают действовать пошлины, определённые в таможенном тарифе. Южная Корея убеждена, что подобная политика не только подрывает торговлю между странами, но и нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Введение пошлин фактически не привело к изменению объемов импорта и не оказало сколь-нибудь заметной поддержки канадским компаниям, считают в Сеуле. В то же время, цены на продукцию выросли и продолжат увеличиваться впредь, если пошлины не будут отменены. В 2018 году из Южной Кореи в Канаду было отправлено 620 000 тонн стали. Правительство Южной Кореи предупредило, что может принять ответные меры для защиты отечественных производителей от недобросовестной конкуренции.