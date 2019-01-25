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Президент Мальдив: система управления в стране остается непонятной

Политика

Президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих выразил сомнение в эффективности существующей системы правления в стране

Мале, 25 января 2019, 14:31 — REGNUM  «Сейчас вопрос заключается в том, какая система в настоящее время действует на Мальдивах. Существующее положение в стране не отвечает всем требованиям президентской или парламентской системы», — заявил журналистам президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих 24 января.

«Мы должны принять решение, какую систему управления мы хотим сделать в стране и предпринять необходимые меры», — добавил политик.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, он также заявил, что в этом случае будет необходимо внести изменения в конституцию Мальдивской республики.

Это заявление президента Ибрагима Мохамеда Солиха прозвучало на фоне слухов о том, что администрация хочет перевести страну на парламентскую систему правления.

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Зарубежная хроника
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