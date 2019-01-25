Президент Мальдив: система управления в стране остается непонятной

Мале, , 14:31 — REGNUM «Сейчас вопрос заключается в том, какая система в настоящее время действует на Мальдивах. Существующее положение в стране не отвечает всем требованиям президентской или парламентской системы», — заявил журналистам президент Мальдивской республики Ибрагим Мохамед Солих 24 января.

«Мы должны принять решение, какую систему управления мы хотим сделать в стране и предпринять необходимые меры», — добавил политик.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, он также заявил, что в этом случае будет необходимо внести изменения в конституцию Мальдивской республики.

Это заявление президента Ибрагима Мохамеда Солиха прозвучало на фоне слухов о том, что администрация хочет перевести страну на парламентскую систему правления.