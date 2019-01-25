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Путин проведет оперативное совещание Совета безопасности России

Политика

Сегодняшний рабочий день у главы государства будет «рутинным», в его рабочем графике — внутренние мероприятия

Москва, 25 января 2019, 13:45 — REGNUM  Сегодня, 25 января президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, сегодняшний рабочий день у главы государства будет «рутинным», в его рабочем графике — внутренние мероприятия.

«Запланировано также на середину дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — подчеркнул Песков, добавив, что сегодня в повестке много тем для обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 24 января российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро отметил, что политический кризис в республике был вызван «грубым внешним вмешательством».

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