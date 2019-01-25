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Премьер-министр Непала: наша экономика станет самой быстрорастущей в мире

Политика

Премьер-министр Непала высказался об экономической ситуации в стране и перспективах роста национального хозяйства

Катманду, 25 января 2019, 17:10 — REGNUM  «По причине длительной политической нестабильности в стране, ранее Непал отставал по уровню экономического развития. Я уверен, что Непал в ближайшее время станет одной из самых быстрорастущих экономик в мире», — заявил на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли.

«Чтобы воплотить в жизнь наш девиз «Процветающий Непал, Счастливый Непал», наше правительство проводит продуманную политику, направленную на реформирование во всех областях экономики», — добавил политик.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, он отметил, что вместе с экономическим развитием, страна также уделяет внимание вопросам социального равенства и расширения прав и возможностей всех слоев населения.

«У нас в стране 60% трудоспособного населения. Сейчас мы испытываем нехватку рабочих мест и пытаемся вернуть людей, которые уехали из страны в поисках заработка. Для развития экономики стране необходимы иностранные инвестиции, которые помогут решить и проблему безработицы», — добавил премьер-министр.

Он также отметил важность развития транспортных путей с Индией и Китаем для национальной экономики.

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Зарубежная хроника
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