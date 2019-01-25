Индия планирует установить системы радаров на Мальдивах

Нью-Дели, , 17:19 — REGNUM Правительство Индии сообщило, что собирается обсудить с представителями министерства обороны Мальдивской Республики проект установки радиолокационных систем по наблюдению за прибрежной зоной.

Сообщается, что, согласно плану, эта система будет расположена на атолле Лааму.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», установка этих систем была частью двустороннего соглашения об оборонном сотрудничестве в 2016 году, однако затем отношения между странами значительно ухудшились.

Напомним, что министр обороны Мальдивской Республики Мария Ахмед Диди сейчас находится с официальным визитом в Индии.