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Индия подписала соглашение с Кувейтом о защите 300 тыс. индийских рабочих

Политика

Индия подписала меморандум о взаимопонимании с Кувейтом, который предоставит защиту индийским рабочим

Индия подписала соглашение с Кувейтом о защите 300 тыс. индийских рабочих
© Айтен Юран
На каменоломне

Нью-Дели, 25 января 2019, 21:16 — REGNUM  Правительство Индии подписало меморандум о взаимопонимании с представителями Кувейта. Согласно этому соглашению страны будут сотрудничать в сфере найма рабочих, а также будет предоставлена защита для индийских рабочих в Кувейте.

Сообщается, что особое внимание будет уделяться обеспечению защитой индийских женщин, работающих в этой стране.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», меморандум был подписан сроком на пять лет, в него также включен пункт об автоматическом продлении.

В настоящее время в Кувейте работают более 300 тыс. индийцев, 90 тыс. из них — женщины.

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Зарубежная хроника
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