Индия подписала соглашение с Кувейтом о защите 300 тыс. индийских рабочих

Нью-Дели, , 21:16 — REGNUM Правительство Индии подписало меморандум о взаимопонимании с представителями Кувейта. Согласно этому соглашению страны будут сотрудничать в сфере найма рабочих, а также будет предоставлена защита для индийских рабочих в Кувейте.

Сообщается, что особое внимание будет уделяться обеспечению защитой индийских женщин, работающих в этой стране.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», меморандум был подписан сроком на пять лет, в него также включен пункт об автоматическом продлении.

В настоящее время в Кувейте работают более 300 тыс. индийцев, 90 тыс. из них — женщины.