Правящая партия Индии: у оппозиции 9 кандидатов, но нет лидера

Нью-Дели, , 17:56 — REGNUM «Девять человек из лидеров оппозиционной коалиции хотят стать премьер-министром страны. У них большая очередь, в то время как у Индийской народной партии всего один лидер — Нарендра Моди», — заявил перед сторонниками в Западной Бенгалии лидер правящей партии Индии Амит Шах.

Он также отметил, что, несмотря на количество кандидатов на должность премьер-министра, у оппозиционных сил все еще нет лидера, что, по его мнению, является главной проблемой для них.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Амит Шах высказался о местных политических силах в регионе, призвав «искоренить правление главного министра штата Западная Бенгалия Маматы Банерджи». По его мнению, она препятствует реализации проектов центрального правительства в своем штате.

Он также пообещал решить проблему бенгальских беженцев в штате, пообещав им гражданство.