Пятница, 25 Января 2019 года
18:39:44 МСК

Правящая партия Индии: у оппозиции 9 кандидатов, но нет лидера

Политика

Глава правящей партии Индии Амит Шах назвал главную проблему оппозиционных сил в стране

Нью-Дели, 25 января 2019, 17:56 — REGNUM  «Девять человек из лидеров оппозиционной коалиции хотят стать премьер-министром страны. У них большая очередь, в то время как у Индийской народной партии всего один лидер — Нарендра Моди», — заявил перед сторонниками в Западной Бенгалии лидер правящей партии Индии Амит Шах.

Он также отметил, что, несмотря на количество кандидатов на должность премьер-министра, у оппозиционных сил все еще нет лидера, что, по его мнению, является главной проблемой для них.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Амит Шах высказался о местных политических силах в регионе, призвав «искоренить правление главного министра штата Западная Бенгалия Маматы Банерджи». По его мнению, она препятствует реализации проектов центрального правительства в своем штате.

Он также пообещал решить проблему бенгальских беженцев в штате, пообещав им гражданство.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить