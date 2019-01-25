ВМС Пакистана атаковали индийское рыбацкое судно

Нью-Дели, , 13:52 — REGNUM Официальные представители Индии сообщили, что корабль службы морской безопасности Пакистана совершил нападение на индийское рыбацкое судно, на котором находились семь человек. Шесть человек были спасены службой береговой охраны Индии, один моряк до сих пор не найден.

По информации индийского новостного агентства «Джагран» от 24 января, этот инцидент произошел в 64 милях к юго-западу от порта в Гуджарате.

Индия осудила действия службы морской безопасности Пакистана, охарактеризовав эти действия, как «прискорбный акт непрофессионализма».