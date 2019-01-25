Индия «производит» 26 тыс. тонн пластикового мусора ежедневно

Нью-Дели, , 14:23 — REGNUM Согласно данным исследования Центрального совета по контролю за загрязнениями, Индия ежедневно производит почти 26 тыс. тонн пластикового мусора, причем 40% этого мусора никак не контролируется. При том что потенциально 94% всего выбрасываемого пластикового мусора может подлежать переработке.

Это приводит к загрязнению морской экосистемы, рек, почвы, а также воздуха.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», исследования показали, что примерно одна шестая часть мусора приходится на 60 крупнейших городов Индии. Примерно восемь процентов от общего количества пластиковых отходов производится в Дели, Ченнаи, Калькутте, Мумбаи и Бангалоре.

«Мы поддерживаем меры правительства по ограничению использования одноразового пластика. Однако этого недостаточно, чтобы справиться с проблемой. Необходимо также немедленно прекратить импорт пластикового мусора в страну», — заявил журналистам официальный представитель организации по контролю за выбросом токсичных отходов Гопал Кришна.