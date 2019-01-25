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Правительство Индии работает над проектом электронного паспорта

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о планах правительства разработать электронный паспорт на основе чипа

Нью-Дели, 25 января 2019, 19:14 — REGNUM  «Наши государственные проекты направлены на создание централизованной паспортной службы, доступной для всех индийцев. Сейчас мы работаем над проектом создания паспорта нового образца. Это будет электронный паспорт на основе чипа», — заявил журналистам премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Политик также прокомментировал успехи правительства страны в упрощении правил паспортного и визового режима, отметив, что создание электронных виз значительно упростило поездки для индийцев.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», официальный представитель министерства иностранных дел Индии Д.Мулай также высоко оценил инициативы правительства в этой сфере.

«Было открыто более 290 паспортных центров по всей стране, во всех избирательных округах. Осуществляются программы либерализации и упрощения паспортной службы. Весь мир движется к введению электронного паспорта, Индия — не исключение», — заявил он на брифинге.

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Зарубежная хроника
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