Меркель не удалось возглавить список самых популярных политиков ФРГ — СМИ

Берлин, , 13:38 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заняла второе место в рейтинге самых популярных немецких политиков по версии журнала Focus, опирающегося на опросы института изучения общественного мнения Insa.

Канцлера обогнала избранная председателем ведущей партии «Христианско-демократический союз» в декабре 2018 года Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она набрала 121 балл по шкале популярности журнала, в то время как результат Меркель составил 119 баллов.

Тройку лидеров замкнул председатель партии «Зеленые» Роберт Хабек (112 баллов), следом расположилась Сара Вагенкнехт из партии «Левые» (109 баллов). Всего в списке представлен 21 политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января десятку самых популярных политиков Германии по версии немецкого телеканала ZDF возглавил председатель бундестага Вольфганг Шойбле.

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