Песков назвал приемлемый для РФ путь обсуждения с США ситуации по ДРСМД

Москва, , 13:32 — REGNUM Соединённые Штаты не настроены на конструктивное обсуждение проблематики Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 25 января журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Доказательство тому, по словам Песков, — отсутствие военных атташе НАТО на брифинге Минобороны РФ, на котором была представлена ракета 9М729.

«Это более чем показательно», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москву другие варианты решения ситуация, кроме конструктивного диалога, не устраивают.

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«Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, обвинениями голословными и нежелание слышать партнера, не совсем устраивают нас», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления президента США Дональда Трампа о выходе страны из Договора РСДМ, пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что разработка «Новатора 9М729» нарушает договор. По этому поводу Москва заявила, что 9М729 не выходит за рамки обязательств по договору. Как уточнил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, вся необходимая информация о российской ракете «Новатор 9М729» была передана Вашингтону в рамках ДРСМД.

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Напомним, 23 января на площадке военно-патриотического парка ВС РФ «Патриот» начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал об устройстве и тактико-технических характеристиках ракеты 9М729. Брифинг посетили более 20 представителей дипломатического корпуса зарубежных стран. Несмотря на приглашение, представители НАТО и ЕС, встречу проигнорировали.

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