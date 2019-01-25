Правящая партия Пакистана: работаем в тандеме с «Мусульманской лигой»

Исламабад, , 16:27 — REGNUM 24 января губернатор пакистанской провинции Панджаб, представитель правящей партии «Движение за справедливость» Чаудхри Сарвар рассказал о своем видении политической жизни в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Сарвар Чаудхри отметил, что правящая партия работает в тандеме с «Пакистанской Мусульманской лигой (Каед)», коалиция с которой была сформирована задолго до выборов и обеспечила победу. По словам губернатора, союз двух партий прочен, а «Лига» по-прежнему верна «Движению за справедливость».

По словам губернатора, даже редкие ошибки его однопартийцев не могут разрушить этот союз. Ранее министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, известный своими резкими высказываниями, обрушился с критикой на соратников по альянсу, однако позднее взял свои слова обратно.