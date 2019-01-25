В Петербурге рассмотрят вопрос о «снежном» парламентском расследовании

Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга готовятся рассмотреть заявку на парламентское расследование об уборке снега в Северной столице. Об этом сообщил 25 января депутат от «Единой России», председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

«Вопрос о начале парламентского расследования по уборке снега будет рассмотрен на заседании комитета по законодательству в следующую пятницу, 1 февраля», — заявил он.

Если большинство единороссов в комитете поддержит идею, то это будет первое официальное парламентское расследование в истории петербургского Заксобрания.

Инициатором разбирательств стал депутат от «Партии роста» Максим Резник, его поддержали также представители пяти фракций городского ЗакСа. Необходимо было собрать минимум 10 подписей, но уже к 16 января под документом подписались также Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко («Партия роста»), Борис Вишневский, Михаил Амосов («Яблоко»), Ольга Ходунова, Александр Рассудов, Ирина Иванова (КПРФ), Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров («Справедливая Россия») и Олег Капитанов, лидер фракции ЛДПР. Единороссов в списке не было.

Читайте также: В Заксобрании Петербурга пытаются запустить расследование об уборке снега

Как напоминает ИА REGNUM, право на такую процедуру Мариинский дворец вернул себе в прошлом году — так спикер и главный единоросс города Вячеслав Макаров грозил Смольному жестким контролем за чиновниками. Но до сих пор «Единая Россия» не выражала заинтересованности расследовать что-либо.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Петербурга разрешили себе расследовать деятельность чиновников

Более того, единоросс Андрей Анохин на последнем пленарном заседании ЗакСа заявил с трибуны, что это оппозиционеры ведут себя так, будто для них это «первый снег», в то время как они должны были «лучше подготовиться» и более активно предлагать чиновникам, как именно очищать улицы от снежных завалов.

Напомним, о сложностях с вывозом снега и уборкой дворовых территорий врио губернатора Александр Беглов рассказал в интервью телеканалу «78» 24 января.

«На сегодняшний день нам необходимо убрать 60 млн кв. м, 5 млн тротуаров вручную. Парк давно не пополнялся техникой. У нас есть большая и средняя техника, но нет малой механизации для дворовых территорий. Мы обязательно будем закупать в 2019 году технику, которая необходима для уборки дворов», — заявил Беглов.«Многие мне рекомендовали, чтобы быстро вывезти огромные горы снега из города, просто сбрасывать его в Фонтанку, Мойку, Неву, потому что снегоплавильные станции сегодня не справляются с таким большим объёмом снега. Мы не пошли на это. Лучше мы немножко потерпим, но зато наши реки будут чистыми», — добавил глава города.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламентское расследование уборки снега в Петербурге поддержали 5 фракций