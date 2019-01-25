ГПУ заподозрила Жириновского в посягательстве на целостность Украины

Киев, , 13:36 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) составила подозрение в отношении депутата Госдумы Владимира Жириновского, заявил официальный представитель ГПУ Андрей Лысенко 25 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Российского политика обвиняют в посягательстве на «территориальную целостность Украины». В качестве доказательства «преступлений», в ГПУ перечислили выступления Жириновского, в которых он одобрительно высказался об идее воссоединения Крыма с Россией.

«Инкриминируемое В. Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения на Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы», — уточнил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская прокуратура обвинила Владимира Жириновского в материальной поддержке ДНР и ЛНР.

Читайте также: Генпрокуратура Украины направила обвинение против Жириновского в суд

Напомним, Крым вошёл в состав Российской федерации в начале 2014 года после референдума. Идею воссоединения с Россией поддержало более 95% жителей полуострова.