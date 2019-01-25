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Песков напомнил об особом значении для Путина Дня снятия блокады Ленинграда

Политика

Отец главы государства, Владимир Спиридонович Путин, сражался на трагически известном Невском пятачке

Москва, 25 января 2019, 13:29 — REGNUM  В мемориальных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, примет участие президент России Владимир Путин. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что для этого глава государства будет 27 января в Санкт-Петербурге.

«Президент действительно в воскресенье будет в Санкт-Петербурге, он примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что День полного снятия блокады с города на Неве — очень важная дата для всей страны и лично для Владимира Путина. Ранее стало известно, что отец главы государства, Владимир Спиридонович Путин, сражался на трагически известном Невском пятачке.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Санкт-Петербурге состоится военный парад, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В параде примут участие 2,5 тыс. военнослужащих и курсантов, а также 80 единиц техники.

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