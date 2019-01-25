Пакистанская оппозиция: премьеру придётся договариваться о военных судах

Исламабад, , 18:04 — REGNUM Пакистанские оппозиционные партии в парламенте заявили о том, что теперь выступают с общей позицией относительно возобновления деятельности военных судов в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, оппозиционные партии договорились, что правительство должно вести переговоры с руководством двух оппозиционных партий — «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» для возобновления срока полномочий военных судов.

Примечательно, что ранее «Пакистанская народная партия» высказалась однозначно против военных трибуналов, заявив, что «их время прошло». Однако 23 января руководство партии изменило свой подход, заявив о готовности вести переговоры с правительством.

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри уже заявил, что правительство не намерено договариваться с руководством обеих оппозиционных партий.