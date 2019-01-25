Сенатор США угрожает Венесуэеле «значительными последствиями»

Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Администрация президента США Дональла Трампа готова принять ответные меры, если персонал посольства США в Венесуэле будет подвергнут опасности, заявил в интервью NBC сенатор-республиканец Марко Рубио.

«Если какой-либо урон будет нанесен дипломатам из Соединенных Штатов, я хочу, чтобы все знали: последствия от этой администрации будут быстрыми и решительными», — сказал Рубио, который был яростным критиком правительства Мадуро в течение последних двух лет.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США отозвать сотрудников посольства в случае обострения ситуации, Рубио заявил, что администрация будет «постоянно следить за тем, чтобы ни один из наших людей за рубежом не оказался в опасной ситуации»:

«Мы ожидаем, что к ним будут относиться, как к любым дипломатам. Имею в виду, мы рассчитываем, что их будут уважать. Мы ожидаем, что они будут в безопасности. Мы намерены ввести серьезные последствия против людей, ответственных за вред. И это должно быть понято предельно ясно. Знайте, это не пустая угроза. Говорю вам — я не могу зайти еще дальше — что последствия будут значительными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Каракас закрыл свои дипломатические представительства в США после спровоцированного Вашингтоном политического обострения. Часть американских дипломатов было решено отозвать из Венесуэлы. Отзыв дипломатов анонсировал госдеп, и касается он тех лиц, что не задействованы в выполнении чрезвычайных полномочий.